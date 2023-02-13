АВТОВАЗ начал предсерийную сборку LADA Vesta NG

АВТОВАЗ 10 февраля начал предсерийную сборку LADA Vesta NG. Планируется, что серийно производство модели начнется в начале марта и уже в апреле новые автомобили появятся в продаже, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Напомним, в прошлом году была собрана тестовая модель LADA Vesta NG. Полный цикл ее производства занял больше месяца. На этом экземпляре проверялась корректность работы перенесенного оборудования и технологий. В ближайшие месяцы АВТОВАЗ продолжит процессы подготовки к серийному производству LADA Vesta NG, настройки оборудования, организации производственных и логистических схем.

Согласно индустриальной стратегии АВТОВАЗа, принятой в августе 2022 года, перенос выпуска LADA Vesta на тольяттинскую площадку осуществляется с целью обеспечения загрузки мощностей АВТОВАЗа и обеспечения темпа производства модели, достаточного для удовлетворения спроса. При переносе технологий из Ижевска в Тольятти сохраняется высокий уровень качества и безопасности автомобиля.

По мнению руководителя дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Дениса Решетников, перенос производства флагманской LADA Vesta на завод в Тольятти логичен, так как он основан на стремлении автоконцерна обеспечить российский авторынок доступными отечественными автомобилями. Также перенос производства позволит АВТОВАЗу сократить производственные и логистические расходы.

Напомним, в феврале 2022-го завод «ЛАДА Ижевск» начал производство обновленной LADA Vesta. В рестайлинговой модели использовано порядка 600 новых деталей и компонентов, инвестиции в проект составили около 7 млрд рублей. В начале августа с конвейера ижевского предприятия сошла последняя партия из 240 автомобилей LADA Vesta NG, выпущенных из оставшихся в наличии комплектующих. Таким образом, производство флагманской модели LADA на мощностях завода в Ижевске завершено, и теперь ее выпуск будет возобновлен уже на основной площадке АВТОВАЗа в Тольятти. Инвестиции в перенос производства LADA Vesta с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти составят около 1 млрд рублей. Как рассчитывают на АВТОВАЗе, проект по выпуску модели на линии B0 быстро окупится и выйдет на рентабельность уже в конце следующего года.

По итогам 2022 года в России было куплено 32790 автомобилей LADA Vesta, что на 71,2% ниже показателя годичной давности. В результате флагманская модель АВТОВАЗа заняла второе место в рейтинге самых популярных автомобилей в России после LADA Granta, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: пресс-служба правительства Самарской области