Chery в январе 2023 года стала лидером среди иномарок в России

По итогам января в России было куплено 5518 автомобилей Chery, что в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом. В результате Chery стала лидером среди всех иностранных автопроизводителей в нашей стране, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Самой популярной моделью Chery на российском рынке в январе стал кроссовер Tiggo 7 PRO с показателем 2283 автомобиля (рост в 2,4 раза). Второе место занял семиместный внедорожник Chery Tiggo 8 PRO, на котором остановили свой выбор 965 покупателей. Третий результат показал компактный кроссовер Chery Tiggo 4 – 664 купленных машины (-26%). Далее следует Chery Tiggo 4 PRO, чья реализация составила 664 единицы. Замыкает пятерку российских бестселлеров Chery кроссовер Tiggo 8 PRO, разошедшийся в количестве 422 экземпляра.

Стоит отметить, что в январе 2023 года российские дилеры Chery начали продажи кроссовера Tiggo 7 PRO Max, который до конца месяца нашел 391 владельца.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте – апреле в нашей стране ожидается новый гибридный кроссовер, который, по неофициальной информации, создан на базе модели Tiggo 8 PRO. Во второй половине 2023-го Chery намерена начать продажи в России нового седана Arrizo 8. Кроме того, компания представит на российском рынке рестайлинговые версии кроссоверов Tiggo 4 и Tiggo 8.

Фото: АВТОСТАТ