О господдержке авторынка Минпромторг расскажет на «ForAuto - 2023»

До форума «ForAuto - 2023. Итоги и прогнозы авторынка» остались считанные дни. Тем не менее, продолжает пополняться и список новеньких автомобилей, которые покажут нам на выставке в рамках этой встречи (смотрите по ссылке), и заявляются новые спикеры - эксперты, которым есть что рассказать о главных тенденциях в автобизнесе и о перспективах его развития в наступившем новом году.

В частности, позицию Министерства промышленности и торговли РФ на эти перспективы мы сможем прояснить, прослушав выступление Тиграна Парсаданяна, который в настоящее время исполняет обязанности директора Департамента автомобильной промышленности Минпромторга. На основе трендов, ярко проявивших себя в 2022 году, ведомство выработало свою политику для поддержки авторынка, и Парсаданян озвучит главные направления этой государственной помощи отрасли в 2023 году. Известно, что льготные программы по автокредитованию и автолизингу, хорошо проявившие себя в 2022 году, правительство намерено продолжить. Поэтому интерес к докладу специалиста Минпромторга трудно переоценить.

Кроме того, на форуме запланировано выступление генерального директора АО «Электронный паспорт». Илья Минкин расскажет про тренды цифровизации в автомобильной отрасли. В ноябре 2022 года эксперт в рамках своих публичных выступлений уже называл некоторые новые возможностях для автобизнеса, которые дали электронные паспорта (ЭПТС) - о возможностях упрощать процедуру сделок купли-продажи автомобилей (электронные договора), о реальной возможности заключать такие сделки между людьми и организациями, находящимися в разных регионах, об их прозрачности и безопасности и пр. Что нового ждет нас на ниве цифровизации?

Ознакомиться с полной программой форума (и зарегистрироваться для участия) можно, пройдя по ссылке.

Посмотрите короткий бэкстейдж о том, как проходили форум+выставка новых электромобилей, организованные АВТОСТАТом в ноябре 2022 года.