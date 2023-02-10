Changan СS85 Coupe доступен для заказа в России за 3,3 млн рублей

Российские дилеры Changan начали прием заказов на новое кросс-купе CS85 Coupe. Стоимость новинки составляет от 3 млн 299 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как отмечается, на сегодняшний день это самая крупная модель Changan с индексом «CS»: длина кросс-купе составляет 4720 мм, что позволяет отнести его к размерному сегменту D-SUV. Спортивный внешний вид автомобиля создают форма и каскадная компоновка головной LED-оптики, 19” легкосплавнные диски, красные акценты кузова и разнесенные патрубки выхлопной системы. При этом динамичный облик дополнен практичными элементами: кузов модели по периметру окантован некрашеным пластиком, дорожный просвет составляет 185 мм, а на крыше установлены интегрированные рейлинги.

Что касается интерьера Changan CS85 Coupe, система комфортного доступа сдвигает сиденье водителя назад, максимально облегчая посадку и высадку из автомобиля. Водительское сиденье может быть отрегулировано в 10 направлениях, а двухпозиционная память избавит от необходимости заново «настраивать автомобиль под себя», всякий раз при смене водителя. Сиденья с обивкой из перфорированной кожи снабжены подогревом и вентиляцией.