Changan СS85 Coupe доступен для заказа в России за 3,3 млн рублей

Российские дилеры Changan начали прием заказов на новое кросс-купе CS85 Coupe. Стоимость новинки составляет от 3 млн 299 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Как отмечается, на сегодняшний день это самая крупная модель Changan с индексом «CS»: длина кросс-купе составляет 4720 мм, что позволяет отнести его к размерному сегменту D-SUV. Спортивный внешний вид автомобиля создают форма и каскадная компоновка головной LED-оптики, 19” легкосплавнные диски, красные акценты кузова и разнесенные патрубки выхлопной системы. При этом динамичный облик дополнен практичными элементами: кузов модели по периметру окантован некрашеным пластиком, дорожный просвет составляет 185 мм, а на крыше установлены интегрированные рейлинги.
Что касается интерьера Changan CS85 Coupe, система комфортного доступа сдвигает сиденье водителя назад, максимально облегчая посадку и высадку из автомобиля. Водительское сиденье может быть отрегулировано в 10 направлениях, а двухпозиционная память избавит от необходимости заново «настраивать автомобиль под себя», всякий раз при смене водителя. Сиденья с обивкой из перфорированной кожи снабжены подогревом и вентиляцией.
Среди эргономических решений стоит также отметить, что мультируль «подрезан» снизу, центральная консоль приподнята до уровня подлокотника, а для управления электронным джойстиком селектора АКПП достаточно движения кисти руки. В салоне установлены физические кнопки блока управления 2-зонной климатической установкой с функцией очистки и ионизации воздуха Forest Air.
Набор электронных ассистентов управления CS85 Coupe включает в себя адаптивный круиз-контроль с функцией предупреждения фронтальных столкновений, систему предотвращения боковых столкновений при движении задним ходом, систему камер кругового обзора, системы автоматической и дистанционной парковки, а также системы мониторинга «слепых зон» и контроля рядности движения.
Под капотом Changan CS85 Coupe установлен 2-литровый турбомотор Blue Whale собственной разработки, который развивает мощность 224 л.с. и работает в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом» Aisin. На выбор доступны 3 режима настроек: Eco/Norm/Sport.
Фото: Changan