Kia в 2023 году завершит продажи Rio в Европе

Компания Kia приняла решение прекратить продажи модели Rio в Европе, а также в Австралии. Автомобили для этих рынков производились на заводе в Южной Корее. При этом на местном рынке машина также не продается, пишет портал Autonews.ru.

По данным источников издания Autocar, сократить свой модельный в Kia решили из-за низких продаж Rio. Например, в Европе в 2022 году было продано 32,5 тыс. таких машин. В свою очередь, конкурент Rio, Opel Corsa, разошелся тиражом 164,2 тыс. экземпляров. В Австралии корейский автомобиль также уступил в продажах своему конкуренту MG 3 (4,6 тыс. реализованных автомобилей против 16,2 тыс. штук соответственно).

Ожидается, что вакантное место в модельной линейке Kia займет компактный кроссовер Stonic. Он построен на базе европейского Rio и по габаритным размерам уступает Rio X-Line. Автомобиль предлагается с бензиновыми и дизельным моторами мощностью от 84 до 120 л.с.

Напомним, в России производство Kia Rio велось на заводе в Санкт-Петербурге, однако с марта прошлого года предприятие находится в простое из-за разрыва логистических цепочек вследствие ситуации на Украине. Поэтому найти сейчас популярную некогда модель у российских дилеров достаточно проблематично. Стоит отметить, что в предыдущие шесть лет Kia Rio являлась самой продаваемой иномаркой на российском авторынке, а в 2017-м даже была абсолютным бестселлером в нашей стране среди всех автопроизводителей.

Фото: Kia