Эксперты назвали лучшие подержанные иномарки до 1 млн рублей

В ценовом диапазоне до 1 млн рублей на рынке новых автомобилей вариантов практически не осталось, если не считать несколько моделей LADA. А вот на «вторичке» за эту цену можно найти достаточно интересные предложения.

Как рассказал агентству «АВТОСТАТ» директор направления «Автомобили с пробегом» ГК «Прагматика» Александр Сурков, на данный момент в ценовой сегмент до 1 млн рублей попадают подержанные автомобили Volvo S60 2012-2013 годов выпуска с пробегами 120 тыс. км и выше, Volkswagen Passat, Jetta и Tiguan тех же годов и чуть моложе, Mercedes A- и B-класса 2011-2013 годов выпуска (пробеги за редким исключением 120 тыс. км и выше), китайские автомобили Chery Tiggo 3 и 5, 2015-2017 годов выпуска (пробеги 50-150 тыс. км),

«В данном диапазоне актуальны для приобретения будут автомобили с небольшим пробегом, такие как Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan, Sandero и Duster 2016-2019 годов выпуска, а также автомобили LADA 2018-2022 годов выпуска (пробег 50-100 тыс. км). Эти автомобили достаточно распространены, по ним у дилеров есть кузовные запчасти, а у самих машин нет «детских» болезней», – отмечает эксперт.

В свою очередь, руководитель направления продаж автомобилей с пробегом ГК «Автомир» Юрий Савичев не рекомендует покупать в бюджете до 1 млн рублей «премиальные» немецкие, европейские, американские марки старше 10-13 лет. По его мнению, выбор лучше сделать в пользу зарекомендовавших себя с точки зрения надежности и низкой стоимости обслуживания корейских (Kia Ceed, Rio Sportage, Hyundai Solaris, Sonata, Santa Fe) и японских (Mitsubishi ASX, Outlander, Nissan Tiida, Teana, Toyota Camry, Corolla) марок.

Подробнее о том, какой автомобиль стоимостью до миллиона рублей лучше купить в текущих рыночных и экономических условиях, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ