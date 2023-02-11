Эксперт рассказал, чем новая LADA лучше подержанной иномарки

В ценовом диапазоне до 1 млн рублей на рынке новых автомобилей вариантов практически не осталось, если не считать несколько моделей LADA. А вот на «вторичке» за эту цену можно найти достаточно интересные предложения.

Как рассказал агентству «АВТОСТАТ» директор по выкупу и продажам автомобилей с пробегом ГК Wagner Auto Кирилл Иванов, потребитель всегда стоял перед выбором: новый автомобиль или с пробегом. В текущих условиях немаловажно учитывать доступность запасных частей и возможности сервиса – в некоторых регионах могут возникнуть сложности. В таком случае практичней будет приобрести автомобиль LADA.

«На вторичном рынке из надежных вариантов можно подобрать подержанный автомобиль класс В: Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Kia Rio или Hyundai Solaris. Отмечу, что стоимость техобслуживания на данные иномарки чуть дороже, чем на отечественные автомобили. Хотя сотрудники «гаражных» сервисов давно оказывают полный комплекс услуг по моделям Polo, Rapid, Rio, Solaris», – отмечает эксперт.

А вот руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников, считает, что с учетом того, что на сегодняшний день в дилерские центры АВТОВАЗа поставляются упрощенные версии Lada Granta, Niva Travel и Niva Legend, а более оснащенные модели стоят дороже миллиона рублей, лучше рассмотреть ассортимент вторичного рынка. За эту стоимость можно приобрести модель с более высоким техническим оснащением.

Подробнее о том, какой автомобиль стоимостью до миллиона рублей лучше купить в текущих рыночных и экономических условиях, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ