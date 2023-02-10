В январе авторынки Москвы и Санкт-Петербурга на 60% заняли китайские марки

Январь 2023 года стал новой значимой вехой в истории китайских брендов на российском автомобильном рынке. Анализ январской статистики двух крупнейших рынков страны - Москвы и Санкт-Петербурга - показал, что новые китайские автомобили уже сумели занять «на их территориях» долю в 60%. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», основываясь на данных ППК* по рынку новых автомобилей, подсчитали, что в столице доля «китайцев» в январе достигла уже 59,6%, в Санкт-Петербурге она составила 60,7%.

И это вовсе не благодаря разрешенному параллельному импорту и знакомству с новыми продуктами китайского автопрома, которые, конечно же, появились на рынке (Zeekr, Neta, Voyah, Lixiang, Blaval, Hongqi и др.), но главная заслуга здесь все-таки лежит в усилении позиций первой тройки марок-лидеров (Geely, Haval, Chery,).

Так, например, в Москве доля Geely на рынке новых автомобилей уже превысила 18%, Haval - 15%, Chery - достиг почти 13%. То есть, суммарно на три этих марки в столице приходится почти каждый второй купленный автомобиль (46,4%). Что касается Санкт-Петербурга, здесь Chery занимает почти четверть рынка (24,7%), Haval - около 13%, Geely - 9%. Суммарно это 46,5%.

Такая арифметика впечатляет еще больше, если сравнить полученные результаты с прошлогодними. Так, в январе 2022 года китайцы на московском рынке новых автомобилей занимали всего 8,6%, на питерском - 10,1%.

Напомним, что в январе 2023 года в Москве было продано 6,2 тысячи новых автомобилей, из них 3,7 тысячи - китайского происхождения. В Санкт-Петербурге за первый месяц нового года реализовано 2,7 тысячи новых автомобилей, из них китайских - 1,6 тысячи экземпляров.

*АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ