«Альфа-Лизинг» и ГАЗ возобновили лизинговую программу

Клиенты «Альфа-Лизинга» могут оформить коммерческие автомобили ГАЗ с дополнительной скидкой 10%. В программе участвуют малогабаритные бортовые грузовики и фургоны, сообщает пресс-служба «Альфа-Лизинга».

Фирменная лизинговая программа на автомобили ГАЗ действует с 01 февраля 2023 года и распространяется на популярные у бизнеса модели, например, ГАЗ «Соболь 4х4», бортовые «ГАЗель Next» и «ГАЗель NN» и спецтехнику на базе этих моделей.

Эти и другие коммерческие автомобили доступны клиентам «Альфа-Лизинга» с авансом от 0% и минимальным пакетом документов. Решение о финансировании предприниматель получит в течение одного дня. Договор лизинга оформляется на срок от 12 до 59 месяцев. Сделку можно оформить полностью онлайн, без посещения офиса компании.

Фото: «Альфа-Лизинг»