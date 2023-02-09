LADA Niva Travel вновь оснащается штатной мультимедиа | АВТОСТАТ

LADA Niva Travel вновь оснащается штатной мультимедиа

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LADA Niva Travel вновь оснащается штатной мультимедиа

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АВТОВАЗ начал продажи внедорожников LADA Niva Travel, оснащенных фирменной мультимедийной системой. Она устанавливается на автомобили в комплектациях Comfort, [BLACK], Comfort Off-Road, Luxe. Стоимость LADA Niva Travel с мультимедиа составляет от 1 млн 164 тыс. 500 рублей, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Среди функционала мультимедиа: 7-дюймовый дисплей, на который выводится изображение с камеры заднего вида (камера с омывателем), радио, воспроизведение музыки через USB, MicroSD, AUX, система handsfree, управление функциями смартфона на базе Android, и другие.  

LADA Niva Travel оснащается системой постоянного полного привода с возможностью подключения понижающей передачи и блокировки межосевого дифференциала. Под капотом внедорожника установлен 1,7-литровый двигатель мощностью 80 л.с.

По итогам января 2023 года в России было куплено 2951 автомобилей LADA Niva Travel, что на 87,1% больше по сравнению с прошлым годом, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. В результате эта модель стала лидером в сегменте SUV на российском авторынке.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОВАЗ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: автовазвнедорожникиновые опцииsuvladalada niva travel

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