В России появился седан Nissan Sunny за 1,7 млн рублей

На российском авторынке появился седан Nissan Sunny, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость модели составляет 1 млн 735 тыс. рублей, пишет «Российская газета». Под капотом автомобиля установлен атмосферный двигатель объемом 1,5 л и мощностью 108 л.с., который работает в сочетании с «автоматом» Jatco.

В оснащение Nissan Sunny входят боковые зеркала заднего вида с электроприводом, мультифункциональное рулевое колесо, кожаная обивка селектора управления трансмиссией, тканевый салон, подогревы передних сидений, кондиционер, камера заднего вида с разметкой, мультимедийная система, коммуникационная система Bluetooth, поддержка Apple Carplay и Android Auto, противотуманные фары, галогеновые фары ближнего и дальнего света, оригинальные литые диски R15.

Nissan Sunny построен на платформе V, спереди – стойки McPherson, сзади – полузависимая подвеска. Длина автомобиля равна 4495 мм, колесная база – 2620 мм.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском рынке появился седан Nissan Altima, который официально в нашей стране не представлен. Цены на модель доходят до 3 млн 060 тыс. рублей.

Напомним, в октябре 2022 года исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов подведомственному Минпромторгу РФ ФГУП «НАМИ». В результате сделки 100% активов Nissan в России (под управлением юридического лица «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») были переданы НАМИ для реализации будущих проектов по производству легковых автомобилей. В свою очередь, в феврале 2023-го АВТОВАЗ закрыл сделку по приобретению у ФГУП «НАМИ» доли в уставном капитале ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» в размере 99% по цене 1 евро. Заключенная сделка сохраняет колл-опцион для компании Nissan по обратному выкупу бывших активов в России в течение 6 лет, в случае принятия соответствующего решения в будущем и его одобрения со стороны Правительства РФ. В рамках договоренностей АВТОВАЗ взял на себя задачи по гарантийному и послепродажному обслуживанию автомобилей Nissan на российском рынке, а также по поставкам запасных частей в дилерскую сеть японской марки.

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