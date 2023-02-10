Voyah расширит модельный ряд в России

Китайский суббренд Voyah, принадлежащий автоконцерну Dongfeng, официально вышел на российский рынок в самом конце прошлого года, и по итогам 2023-го планирует реализовать в нашей стране 5 тыс. автомобилей. В настоящее время у бренда три модели, и все они уже в этом году будут представлены в России.

Как пишет издание «Авторевю», первым поступил в продажу кроссовер Voyah Free в чисто электрической и гибридной версиях, которые стоят 8 млн и 7,3 млн рублей соответственно. До конца февраля на российский рынок выйдет роскошный минивэн Voyah Dream – это подзаряжаемый гибрид с трехрядным семиместным салоном. С этой моделью в компании «Моторинвест», которая является официальным импортером премиального бренда Voyah в нашей стране, планируют занять нишу бизнесвэнов, где до недавних пор основными игроками были Mercedes V-класса или Toyota Alphard. Электрической Voyah Dream тоже появится в официальной гамме, но не раньше сентября.

А к началу лета до дилеров доберется роскошный седан длиной 5,1 м, который на китайском рынке называется Voyah Zhuiguang, хотя для нашей страны ему придется придумать другое имя. Это самая свежая модель компании: дебют в Китае состоялся только в декабре прошлого года, и пока есть только чисто электрическая версия мощностью 510 л.с., хотя запланирован и гибрид.

В настоящее время автомобили Voyah поступают в нашу страну напрямую из Китая, локализация в ближайшее время не планируется. Сборку в России «Моторинвест» готов рассмотреть только после увеличения объемов продаж до нескольких тысяч в год. Дилерская сеть марки Voyah уже включает 17 автосалонов в крупных городах России.

Фото: autohome.com.cn

