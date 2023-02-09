Рынок новых электромобилей в январе 2023 года вырос на 30%

В январе 2023 года россияне приобрели 359 новых электромобилей. Об этом рассказал исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги января 2023 года».

Если сравнивать этот показатель с уровнем января 2022-го, то он оказывается на 30% выше. С другой стороны, достигнутый результат уступает декабрьскому (528 шт.), который остается рекордным.

Около четверти (24%) всех купленных в январе новых электрокаров пришлось на немецкую марку Volkswagen, что соответствует 86 экземплярам. Одинаковые объемы рынка зафиксированы у отечественного бренда Evolute и американского Tesla (по 62 шт.). В ТОП-5 также попали китайские Voyah (25 шт.) и BYD (20 шт.).

В модельном рейтинге тоже лидирует представитель Volkswagen – электрокроссовер ID.4 (56 шт.). немного отстал от него седан Evolute i-PRO с результатом 53 купленных электрокара. Далее располагаются Tesla Model Y (42 шт.), Volkswagen ID.6 (30 шт.) и Voyah Free (24 шт.). Таким образом, кроме «Теслы», остальные четыре модели являются новинками российского рынка электромобилей. И это его отличительная черта сегодня – большое разнообразие брендов и моделей. Многие из них появились на рынке совсем недавно: производство российских электрокаров Evolute стартовало осенью, а иномарки поступают в основном из Китая или благодаря параллельному импорту.

Кстати, в рамках форума автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», который состоится в Москве 15 февраля, пройдет выставка новинок российского рынка. Помимо традиционных автомобилей, будут среди них и «электрички» – подробнее об этом читайте тут: carx.ru.

Примечание: использованы рыночные данные АО «ППК» – совместного предприятия АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ