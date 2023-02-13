Представлен обновленный Range Rover Velar

Компания Land Rover представила обновленный кроссовер Velar, который уже доступен к заказу у европейских дилеров. Стоимость модели в Великобритании составляет от 54045 фунтов стерлингов, что соответствует 4,7 млн рублей по текущему курсу, пишет портал Motor.ru.

Минималистичный дизайн Range Rover Velar и сейчас не утратил актуальности. Поэтому из новшеств здесь только решетка радиатора, супертонкие адаптивные фары Pixel LED (опция), фонари с 3D-рисунком и ярким красным свечением и дополнительный стоп-сигнал во всю ширину стекла.

Сильнее всего в Velar преобразился салон. Отказ от двухэкранного кластера освободил практически всю центральную консоль. Там остался только селектор трансмиссии и «парящий» дисплей диагональю 11,4 дюйма. Последняя версия комплекса Pivi Pro поддерживает беспроводное подключение к смартфонам и оснащена индукционной зарядкой. Кроме того, она позволяет обновлять «по воздуху» 80% модулей ECU. Это в том числе навигация, бортовые системы диагностики, шасси и двигатель.