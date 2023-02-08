Доля юрлиц на рынке легковых автомобилей в 2022 году увеличилась до 24%

За весь 2022 год юридическими лицами в России было куплено 151,3 тыс. новых легковых машин, что на 47% меньше, чем в 2021 году. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

При этом эксперты отмечают, что на долю юрлиц в минувшем году пришлось 24% от общего объема рынка, а годом ранее этот показатель составлял 19%. Иными словами, если в 2021-м на юрлиц оформлялся каждый пятый автомобиль, то в 2022-м – уже каждый четвертый.

Чаще всего в прошлом году корпоративные клиенты приобретали легковые машины марки LADA – 37,2 тыс. единиц. Далее следуют корейские Kia и Hyundai (11,6 тыс. и 10,6 тыс. шт. соответственно). Замыкают ТОП-5 французский Renault (10,1 тыс. шт.) и китайский Haval (8,2 тыс. шт.).

Лидером модельного рейтинга в сегменте корпоративных покупок легковых автомобилей по итогам 2022 года стала LADA Granta с результатом 14,1 тыс. купленных экземпляров. Далее следуют еще три «лады»: Largus (6,3 тыс. шт.), Niva Travel (6 тыс. шт.), Vesta (5,8 тыс. шт.). В первую пятерку попал и китайский кроссовер Geely Coolray (4,7 тыс. шт.).

Более детально итоги прошедшего года обсудим в рамках форума автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 15 февраля в Москве. Получить подробную информацию и зарегистрироваться для участия можно здесь: forauto.autostat.ru.

Фото: Chery