Универсал LADA Granta Cross лишился базовой комплектации

АВТОВАЗ сократил линейку комплектаций кросс-универсала LADA Granta Cross, исключив из нее самую базовую версию – Classic’22. В результате минимальная стоимость модели увеличилась на 76,6 тыс. рублей и теперь составляет 818,9 тыс. рублей, выяснили эксперты сайта «Цена Авто» в ходе регулярного мониторинга цен.

Новой стартовой комплектацией LADA Granta Cross стала версия Classic'22 Advance, которая отличается от Classic’22 тем, что имеет две фронтальные подушки безопасности, систему экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС», подогрев передних сидений и полноценную аудиосистему с Bluetooth и Handsfree вместо аудиоподготовки. Остальные три комплектации внедорожного универсала LADA Granta Cross стоят еще дороже: Comfort'22 Light – 835,9 тыс. рублей, Comfort'22 – 849,9 тыс. рублей, а топовая версия Quest'22 – 871,9 тыс. рублей.

Как и все версии семейства LADA Granta, универсал Granta Cross в настоящее время оснащается только 1,6-литровым мотором мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Напомним, дорожный просвет LADA Granta Cross увеличен относительно других автомобилей семейства на 23 мм и составил 198 мм. Кузов защищен функциональным обвесом из прочного пластика, который предохраняет эмаль от повреждений на легком бездорожье. В базовую комплектацию модели включены рейлинги на крыше, а также 15-дюймовые шины увеличенной размерности (195/55) вместе с легкосплавными дисками оригинального дизайна. Что касается интерьера, в обивке сидений скомбинированы ткань и экокожа, а сиденье водителя оснащается регулировкой по высоте.

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Фото: АВТОВАЗ