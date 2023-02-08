Кроссовер Volkswagen Tayron добрался до России за 3,4 млн рублей

На российском рынке начались продажи нового кроссовера Volkswagen Tayron, который официально в нашей стране не представлен. Модель предлагается в единственной комплектации Premium Plus по цене 3,4 млн рублей, пишет «Российская газета». Под капотом автомобиля устанвлен безальтенативный 1,4-литровый бензиновый турбодвигатель мозностью 150 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатым роботизированным DSG и передним приводом.

В оснащение Volkswagen Tayron, помимо прочего, входят панорамная крыша с люком, передние и задние парктроники с камерой заднего вида, передние и задние светодиодные LED-фары, легкосплавные диски R18, система старт-стоп с рекуперацией, предупреждение об усталости за рулем, адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ и кнопочный запуск двигателя, цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма, мультимедийная система с тачскрин-экраном диагональю 12 дюймов, трехзонный климат-контроль.