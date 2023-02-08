Кроссовер Volkswagen Tayron добрался до России за 3,4 млн рублей

На российском рынке начались продажи нового кроссовера Volkswagen Tayron, который официально в нашей стране не представлен. Модель предлагается в единственной комплектации Premium Plus по цене 3,4 млн рублей, пишет «Российская газета». Под капотом автомобиля устанвлен безальтенативный 1,4-литровый бензиновый турбодвигатель мозностью 150 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатым роботизированным DSG и передним приводом.
В оснащение Volkswagen Tayron, помимо прочего, входят панорамная крыша с люком, передние и задние парктроники с камерой заднего вида, передние и задние светодиодные LED-фары, легкосплавные диски R18, система старт-стоп с рекуперацией, предупреждение об усталости за рулем, адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ и кнопочный запуск двигателя, цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма, мультимедийная система с тачскрин-экраном диагональю 12 дюймов, трехзонный климат-контроль.
Напомним, премьера Volkswagen Tayron состоялась осенью 2018 года. Эта модель разработана специально для Китая, там же налажено производство – за выпуск отвечает совместное предприятие FAW-Volkswagen. Кроссовер расположился в модельном ряду выше Tiguan.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском авторынке появится новый семиместный кроссовер Volkswagen Tiguan Allspace, который официально в нашей стране не представлен. Модель предлагается в комплектации R-Line по цене от 5,47 млн до 6,1 млн рублей.
Какие автомобили могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».
Фото: autohome.com.cn