Компания «Нижегородец» запустила первый в России проект электротакси

Компания «Нижегородец» при поддержке правительства Нижегородской области и «Роснано» запустила первый в России проект электротакси. Новый сервис реализуется в Нижнем Новгороде на автомобилях российского бренда электромобилей Evolute, сообщает пресс-служба компании. Вместе с парком электромобилей в городе появились сразу 44 зарядных станции для них.
На первом этапе компания «Нижегородец» уже инвестировала в проект и осуществила закупку 180 электрокаров модели Evolute i-PRO для формирования таксомоторного парка. К весне 2023 года их число планируется увеличить до 250 машин. Вызов электротакси будет доступен через мобильное приложение, а стоимость услуги будет эквивалентна поездкам на обычных машинах в рамках тарифов «Комфорт» и «Комфорт+».
«Компания «Нижегородец» родом из таксомоторного парка. А теперь еще и один из крупнейших автомобильных дилеров России. Поэтому, кому как не нам становиться первыми и создавать новый парк такси на базе электромобилей. Благодаря нашему решению по инвестированию в электротакси, уже в ближайшее время будет создано больше 300 рабочих мест, из расчета что каждая машина используется круглосуточно в две смены», - говорит директор по развитию и корпоративному управлению компании «Нижегородец» Алексей Макаров.
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Фото: «Нижегородец»