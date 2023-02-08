Компания «Нижегородец» запустила первый в России проект электротакси

Компания «Нижегородец» при поддержке правительства Нижегородской области и «Роснано» запустила первый в России проект электротакси. Новый сервис реализуется в Нижнем Новгороде на автомобилях российского бренда электромобилей Evolute, сообщает пресс-служба компании. Вместе с парком электромобилей в городе появились сразу 44 зарядных станции для них.

На первом этапе компания «Нижегородец» уже инвестировала в проект и осуществила закупку 180 электрокаров модели Evolute i-PRO для формирования таксомоторного парка. К весне 2023 года их число планируется увеличить до 250 машин. Вызов электротакси будет доступен через мобильное приложение, а стоимость услуги будет эквивалентна поездкам на обычных машинах в рамках тарифов «Комфорт» и «Комфорт+».