Компания «РЭНЕРА» представила проект производства аккумуляторов для электромобилей

Компания «РЭНЕРА» (входит в госкорпорацию «Росатом») 7 февраля представила свою стратегию производства аккумуляторов для электромобилей. Проект будет реализован в два этапа, сообщает пресс-служба «РЭНЕРА».

Так, на первом этапе до конца 2023 года в Москве будет запущен научно-производственный центр систем накопления энергии на литий-ионных аккумуляторах на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Производственные мощности составят 320 МВт*ч.

Второй этап (2023 - 2025 гг.) предусматривает строительство гигафабрики в Калининграде. Мощности позволят выпускать аккумуляторные ячейки суммарной мощностью до 4 ГВт*ч. Этого количества должно хватить для выпуска 50 тыс. электрокаров.

В основе продуктовой линейки «РЭНЕРА» лежит концепция универсального модуля, позволяющего конструировать батареи для различного применения. Модуль можно будет использовать в архитектуре стационарных систем хранения энергии и электротранспорта – легковых электромобилей, электробусов, грузового транспорта, низкопольных транспортных средств и рельсового подвижного состава.

Как говорит генеральный директор ООО «РЭНЕРА» Александр Камашев, аккумуляторы «РЭНЕРА» можно будет встраивать практически во все автомобили, производимые в России, вне зависимости от платформы – российской или иностранной. По его мнению, потенциал рынка электромобилей огромен, и в перспективе можно будет масштабировать производство, подстраиваясь под уровень спроса.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в 2022 году в России было куплено чуть меньше 3 тыс. электрокаров. Серийная сборка налажена только на липецком заводе «Моторинвест» (бренд Evolute) и предприятии «Москвич». Планы по выпуску электромобилей есть на «Автоторе», ГАЗе, КАМАЗе и даже на АВТОВАЗе (e-Largus). Если эти планы будут воплощены в реальность, нашу страну ждет взрывной рост электротранспорта, и объем этого сегмента авторынка вырастет в разы.

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Фото: АВТОСТАТ