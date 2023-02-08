Рынок электрокаров с пробегом в 2022 году снизился на 3%

В отличие от рынка новых электромобилей, который в 2022 году вырос на 33% и достиг рекордного уровня, в сегменте электрокаров с пробегом эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», напротив, зафиксировали падение. Так, по данным агентства, в минувшем году россияне приобрели 8868 подержанных автомобилей на электротяге, что на 3% меньше, чем в 2021-м.

Более половины рынка б/у электрокаров (56%) пришлось на продукцию бренда Nissan. В количественном отношении это составило 4944 экземпляра. А примерно каждый пятый (25%) купленный подержанный автомобиль на электротяге относился к марке Tesla (1923 шт.). С большим отставанием от лидеров в ТОП-3 брендов сумел войти еще немецкий BMW (305 шт.). Порог в 200 экземпляров перешагнули также Hyundai, Porsche и Audi.

Самой популярной моделью на вторичном рынке электрокаров в 2022 году остался Nissan Leaf (4923 шт.). Второе место в модельном рейтинге занимает Tesla Model 3, которая разошлась тиражом в 973 экземпляра. Далее следует еще одна «Тесла» – Model S (469 шт.). Замыкают первую пятерку BMW i3 и Porsche Taycan (274 и 248 шт. соответственно).

Эксперты решили посмотреть, в каких регионах в 2022 году приобреталось больше подержанных «электричек». Напомним, что в 2021 году в аналогичном рейтинге лидировала Иркутская область. Однако в 2022 году расклад поменялся, и на первое место вышла Москва (1346 шт.), на долю которой пришлось более 15% этого рынка. На второе место поднялся Краснодарский край (697 шт.), а Иркутская область (611 шт.) оказалась лишь на третьем месте. В ТОП-5 регионов вошли еще Санкт-Петербург (561 шт.) и Московская область (560 шт.). В остальных субъектах РФ число купленных подержанных электрокаров составило менее 500 экземпляров.

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Фото: АВТОСТАТ