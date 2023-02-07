«Москвич» намерен разработать собственную платформу для электромобилей к 2025 году

Автомобильный завод «Москвич» планирует разработать собственную платформу для электромобилей через два года. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что такие электромобили будут выпускаться с большинством комплектующих, произведенных в России, пишет агентство «РИА Новости».

Напомним, в конце ноября 2022 года завод «Москвич» запустил серийное производство компактного кроссовера «Москвич 3» и его электрической версии «Москвич 3». Планируется, что в 2023 году по технологии крупноузловой сборки на заводе будет выпушено не менее 50 тыс. автомобилей, в том числе 10 тысяч с электродвигателем, в 2024 году – не менее 100 тыс. машин, в том числе 20 тысяч с электродвигателем. При этом 50% этого объема будет произведено по технологии крупноузловой сборки, еще 50% – по технологии мелкоузловой сборки.

В рамках сотрудничества АЗ «Москвич» с технологическим партнером ПАО «КАМАЗ» была разработана Стратегия развития завода на срок до 6 лет. Так, на первом этапе, в 2023 – 2024 годах, производство «Москвичей» будет идти по технологии крупноузловой сборки с постепенным повышением доли локализации. На втором этапе, с 2024 года, параллельно с крупноузловой сборкой начнется мелкоузловая сборка, а уровень локализации вырастет за счет привлечения более широкого пула локальных поставщиков с полностью российскими компонентами (кузовные детали, силовые элементы управления, тормозные системы и т.д.). На третьем этапе на «Москвиче» начнется производство российского электрического автомобиля из основных российских компонентов на собственной универсальной платформе (электродвигатель, батареи, редуктор).

Подробнее о перспективах автомобилей «Москвич» на российском рынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: «АВИЛОН»