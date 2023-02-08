Российский авторынок в январе 2023 года занял шестое место в Европе

Автомобильный рынок России, который в январе 2023 года продолжил падение, остался на шестом месте в европейском первенстве.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце стала Германия, где было продано 179 247 машин (-2,6%). Второй результат показала Великобритания – 131 994 проданных автомобиля (+14,7%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это лучшее начало года с докоронавирусного января 2020-го, при этом положительная динамика фиксируется шестой месяц подряд. Третье место среди крупнейших европейских авторынков заняла Италия с показателем 128 301 машина (+19%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), двузначный рост фиксируется четвертый месяц подряд и обусловен, в частности, действием мер по субсидированию покупки экологически чистых машин.

Далее идет Франция, чьи дилеры реализовали 111 940 автомобилей (+8,8%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Испания, чей авторынок в прошлом месяце вырос на 51,4% и составил 64 147 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), столь высокий показатель роста обяъясняется низкой базой прошлого года, когда из-за кризиса полпроводников в стране был зафиксирован второй худший результат автопродаж за более чем 20 лет.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна заняла шестую строчку европейского рейтинга. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, объем рынка легковых автомобилей в России по итогам января составил 45 231 единицу (-47,4%).

О том, что происходило на российском авторынке в январе, подробно рассказали наши эксперты в ходе прошедшего онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка», видеозапись которого доступна здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ