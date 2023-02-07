АВТОВАЗ закрыл сделку по приобретению активов Nissan в России

АВТОВАЗ объявил о закрытии сделки по приобретению доли в уставном капитале ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» в размере 99% по цене 1 Евро с оплатой в рублевом эквиваленте по курсу на день платежа. Заключенная сделка сохраняет колл-опцион для компании Nissan по обратному выкупу бывших активов в России в течение 6 лет, в случае принятия соответствующего решения в будущем и его одобрения со стороны Правительства РФ, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Как заявил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, компания подтверждает планы по возобновлению производства автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге уже во втором полугодии 2023 года. Это будут новые модели под брендом LADA в сегментах С и D. Объем выпуска в текущем году может составить до 10 тыс. машин, в зависимости от динамики спроса на российском авторынке. В 2025 - 2027 годах производство новых автомобилей LADA в Санкт-Петербурге может составить до 50 - 70 тысяч в год при наличии позитивного тренда на рынке.

Как говорил ранее Максим Соколов, АВТОВАЗ планирует выпускать на бывшем заводе Nissan автомобили LADA дороже основной линейки, на старте будут производиться минимум три модели. Предполагается поэтапная постановка на производство различных моделей сегментов С и D, включая кроссоверы и седаны.

В настоящее время АВТОВАЗ ведет активные переговоры с несколькими потенциальными партнерами по производству, которые находятся на финальной стадии, и, возможно, это будет даже не один китайский автопроизводитель.

Напомним, производство автомобилей на заводе Nissan в Санкт-Петербурге началось в 2009 году. Размер инвестиций в строительство предприятия мощностью 50 тыс. автомобилей в год составил 200 млн долларов, в запуск второй очереди (2014 год) компания вложила еще 167 млн евро. В настоящее время производственная мощность завода позволяет выпускать до 100 тыс. автомобилей в год. До последнего времени на предприятии выпускались три модели - кроссоверы Nissan Qashqai, X-Trail и Murano, производство которых было остановлено с 14 марта в связи с перебоями поставок комплектующих. А 11 октября 2022 года исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов подведомственному Минпромторгу РФ ФГУП «НАМИ».

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Фото: АВТОВАЗ