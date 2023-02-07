Доля импортных автомобилей на рынке РФ в январе практически достигла 40%

Картина российского рынка новых легковых автомобилей сильно меняется. В качестве примера исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги января 2023 года» привел структуру рынка по месту производства машин.

Так, в январе нынешнего года на долю легковых автомобилей, произведенных в России, пришлось 61% от общего объема рынка. Из них 41% принадлежит отечественным брендам, а 20% – иномаркам российской сборки. Год назад этот показатель составлял 82% (20% и 62% соответственно). Таким образом, за это время доля отечественных марок на рынке РФ увеличилась вдвое, а иномарок локальной сборки – уменьшилась втрое.

Также эксперт обратил внимание на рост рыночной доли импортных автомобилей: если в январе 2022-го она находилась на уровне 18%, то теперь достигла 39%. При этом данный показатель подразделяется на официальный импорт (31%) со стороны китайских производителей и так называемый «параллельный импорт» (8%).

Больше информации об импорте и в целом по рынку вы узнаете из видеозаписи онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги января 2023 года», которая доступна здесь.

Фото: АВТОСТАТ