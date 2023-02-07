Завод «Соллерс» в Елабуге выпустил более 1 тысячи автомобилей Sollers

Завод «Соллерс» в Елабуге, который в ноябре 2022 года начал производство легких коммерческих автомобилей Sollers Argo и Atlant, на сегодняшний день выпустил 1111 этих машин. Традиционно самый востребованный тип LCV в России – цельнометаллический фургон, на долю которого пришлось 80% произведенных на предприятии автомобилей, сообщает пресс-служба «Соллерс». Продажи Sollers Argo и Atlant стартовали в декабре 2022 года в более чем 50 дилерских центрах, расположенных в 40 городах России.

Модельный ряд Sollers Atlant полукапотной компоновки включает в себя широкий спектр модификаций с возможностью адаптации под нужды конкретного клиента. Автомобиль полной массой от 2,5 до 4,2 т может быть оснащен дизельным двигателем 139 л.с. либо 150 л.с. экологического класса «Евро-5».

Argo и представляет собой компактный автомобиль бескапотной компоновки для внутригородских перевозок, среди основных преимуществ которого – возможность въезда в центр крупных городов. Автомобиль имеет полную массу от 2,5 до 3,5 т и предлагается на выбор с дизельным двигателем мощностью 130 л.с. либо с бензиновым двигателем 147 л.с. экологического класса «Евро-5».

Обе модели в базовой комплектации оснащены кондиционером, аудиосистемой, подушками безопасности водителя и пассажира и антиблокировочной системой (ABS). Как отмечается, легкие коммерческие автомобили «Соллерс» заместят ушедший с российского рынка Ford Transit.

Кроме коммерческой техники, мы регулярно мониторим рынок легковых автомобилей. Самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится на сайте «Цена Авто».

Фото: «Соллерс»