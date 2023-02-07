В январе 2023 года было куплено порядка 60 тысяч единиц автомобильной техники

В первый месяц нынешнего года объем рынка новых автотранспортных средств в нашей стране составил 57,5 тыс. штук – на 44% ниже, чем в январе 2022-го. Такие данные* привели эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги января 2023 года».

Несмотря на общее падение рынка, оно коснулось не всех его сегментов. К примеру, сегмент легковых машин, на который пришлось примерно 80% от общего объема рынка, в январе снизился на 47% до 45,2 тыс. единиц. А вот сегмент легкой коммерческой техники (LCV) показал более глубокое падение (-52% до 4,2 тыс. шт.).

Рыночный рост был отмечен в двух других сегментах – среди грузовиков и автобусов. Так, объем рынка грузовых автомобилей в январе увеличился на 9% до 6,8 тыс. экземпляров. При этом автобусы продемонстрировали еще больший рост – на 34% до 1,3 тыс. штук.

Что еще произошло на российском авторынке в прошлом месяце? Об этом вы можете узнать в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги января 2023 года», трансляция которого доступна здесь.

* Данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ