На бывшем заводе Nissan планируется выпускать до 70 тысяч автомобилей LADA

АВТОВАЗ, который во втором полугодии 2023 года планирует запустить производство автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, до конца года рассчитывает выпустить здесь до 10 тыс. машин, в зависимости от динамики спроса на российском авторынке. Об этом сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, добавив, что в 2025-2027 годах производство новых автомобилей LADA в Санкт-Петербурге может составить до 50-70 тысяч в год при наличии позитивного тренда на рынке. Напомним, решение о передаче предприятия под контроль АВТОВАЗа принято акционерами компании при поддержке Минпромторга РФ и властей Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как говорил ранее Максим Соколов, АВТОВАЗ планирует выпускать на бывшем заводе Nissan автомобили LADA дороже основной линейки, на старте будут производиться минимум три модели. Предполагается поэтапная постановка на производство различных моделей сегментов С и D, включая кроссоверы и седаны.

В настоящее время АВТОВАЗ ведет активные переговоры с несколькими потенциальными партнерами по производству, которые находятся на финальной стадии, и, возможно, это будет даже не один китайский автопроизводитель.

Напомним, 11 октября 2022 года исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов подведомственному Минпромторгу РФ ФГУП «НАМИ». В результате сделки 100% активов Nissan в России (под управлением юридического лица «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») были переданы НАМИ для реализации будущих проектов по производству легковых автомобилей. В свою очередь, управлять бывшим автозаводом Nissan в Санкт-Петербурге будет АВТОВАЗ. Передаваемый бизнес, включая производственные и научно-исследовательские центры компании Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве, будет функционировать под новым наименованием. В рамках договоренностей АВТОВАЗ взял на себя задачи по гарантийному и послепродажному обслуживанию автомобилей Nissan на российском рынке, а также по поставкам запасных частей в дилерскую сеть японской марки.

Фото: АВТОВАЗ