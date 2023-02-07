Белорусский авторынок в январе 2023 года снизился на 67%

Белорусский авторынок в январе 2023 года составил 756 машин, что на 67% ниже показателя годичной давности, гласят данные Белорусской автомобильной ассоциации (БАА). Безусловным рекордсменом продаж в этой республике в прошлом месяце остается Geely, которая реализовала 543 автомобиля и заняла долю в 72%. В тройку лидеров также вошли марки LADA и JAC.

Как отмечают в БАА, основным конкурентом для рынка производимых в стране и ввозимых официальными дилерами легковых автомобилей по-прежнему является «неорганизованный» рынок ввоза автомобилей физическими лицами с использованием законодательных льгот. Этот ввоз препятствует и приходу на дилерский рынок новых китайских, иранских и иных автопроизводителей в силу отсутствия благоприятной конкурентной среды.

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Фото: lada.by