Седан Toyota Avalon покажут на форуме автобизнеса «ForAuto – 2023» | АВТОСТАТ

Седан Toyota Avalon покажут на форуме автобизнеса «ForAuto – 2023»

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Седан Toyota Avalon покажут на форуме автобизнеса «ForAuto – 2023»

Импорт транспортных средств в Россию в 2022 году
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Новинку российского авторынка – седан Toyota Avalon – можно будет увидеть на специализированной выставке, которая пройдет в рамках форума автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка» 15 февраля в Москве.

Бизнес-седан Toyota Avalon имеет длину около 5 метров. Российским покупателям он предлагается с 2-литровым бензиновым мотором мощностью 178 л.с., вариатором Direct Shift и передним приводом. В базовое оснащение модели входят полный набор подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ, продвинутая медиасистема, люк и многое другое.

Напомним, что ранее этот автомобиль не был официально представлен в нашей стране, а теперь доступен благодаря параллельному импорту. Какие новинки российского авторынка также будут показаны на выставке – об этом читайте здесь: carx.ru.

Фото: auto.ru

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкиконференцииforautotoyota

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