КАМАЗ выпустил первый локализованный грузовик поколения К5

КАМАЗ выпустил первый обновленный магистральный тягач КАМАЗ-54901. Выпуск этой версии К5 не будет зависеть от поставок комплектующих из недружественных стран. За сертификацией обновленной модели последует ее серийная сборка, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В новой версии тягача улучшены технические характеристики. Автомобиль укомплектован доработанными системами охлаждения, нейтрализации, электрооборудования, бортовой информационной системой, подвеской кабины и всего большегруза. На новом автомобиле К5 заменены автоматическая коробка передач, ведущий мост, пневматическая система, другие узлы. Кроме того, у обновленной модели улучшена плавность хода, снижен расход топлива. Также предусмотрен дополнительный шумоизолирующий слой на дверях кабины – он обеспечит более комфортные условия для водителя.

Согласно производственному плану, в феврале с конвейера предприятия сойдет 272 грузовика нового поколения К5, из которых более 70 единиц будет изготовлено с применением компонентов, локализованных в России и дружественных странах.

Как сообщалось ранее, в 2023 году КАМАЗ планирует выпустить 10,6 тыс. грузовиков поколения К4 и К5. В основном, речь идет о новейшей линейке К5, но и автомобили поколения К4 будут доступны. Это будут машины, собранные из остатков комплектующих. Для сравнения, в 2021 году производство техники нового модельного ряда было на уровне 10957 единиц, а в прошлом году из-за дефицита компонентов, связанного с уходом зарубежных партнеров, снизилось до 4193 автомобилей.

«Наша глобальная цель – вернуться к своей стратегии развития, развивать линейку автомобилей К5, эффективность и топливная экономичность которых подтверждена в реальных условиях эксплуатации. Возобновление производства будет поэтапным», – заявил ранее генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2023 году КАМАЗ планирует направить на реализацию инвестиционной программы 20 млрд рублей, что на треть больше по сравнению с прошлым годом (около 15 млрд. руб.). В числе направлений развития КАМАЗа в 2023 году – возобновление производства магистрального тягача КАМАЗ-54901 и тяжелых самосвалов КАМАЗ поколения К5 на новой компонентной базе. Продолжится работа по разработке водородного транспорта, беспилотной автотехники, а также развитие линейки электротранспорта и реализация других актуальных для предприятия проектов (по освоению мостов и наращиванию мощностей по производству двигателей).

Самая актуальная база дилерских контрактов по грузовикам содержится в новом обзоре «Дилерские сети. Мониторинг дилерских контрактов по продаже грузовых автомобилей», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: КАМАЗ