В России появится кроссовер Jetta VS7 за 3 млн рублей

Один из официальных дилеров Volkswagen начал прием предзаказов на новый кроссовер Jetta VS7, который официально в нашей стране не представлен. Модель поступит в продажу до конца февраля по цене от 2 млн 929 тыс. рублей до 3 млн 329 тыс. рублей, в зависимости от комплектации, пишет «Российская газета». Так, покупателям предлагаются автомобили в комплектациях Progressive (с механической коробкой передач), Enjoy и Glory.
Jetta VS7 представляет собой удлиненную версию модели VS5 (длина равна 4624 мм против 4418 мм у «пятерки»). Под капотом Jetta VS7 установлен безальтернативная бензиновая «турбочетверка» 1.4 TSI мощностью 150 л.с. (250 Нм), которая работает в сочетании с 5-ступенчатой «механикой» или классическим 6-диапазонным «автоматом». Привод – исключительно передний.
В оснащение VS7, помимо прочего, входят датчик дождя, камеры кругового обзора, светодиодные фары, люк, подогрев передних сидений, мультимедийная система с тачскрином, адаптивный круиз-контроль, система старт-стоп.
Напомним, Jetta – это не только седан марки Volkswagen, но и отдельный бренд, под которым немецкий концерн продает в Китае недорогие автомобили. Производством этих машин занимается совместное предприятие FAW-Volkswagen. И новая Jetta VS7 станет уже третьей моделью в нашей стране после кроссовера Jetta VS5 и седана Jetta VA3.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском авторынке появится новый семиместный кроссовер Volkswagen Tiguan Allspace, который официально в нашей стране не представлен. Модель предлагается в комплектации R-Line по цене от 5,47 млн до 6,1 млн рублей.
Какие еще модели из КНР могут появиться на российском рынке – читайте в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».
Фото: autohome.com.cn