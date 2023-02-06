В России появится кроссовер Jetta VS7 за 3 млн рублей

Один из официальных дилеров Volkswagen начал прием предзаказов на новый кроссовер Jetta VS7, который официально в нашей стране не представлен. Модель поступит в продажу до конца февраля по цене от 2 млн 929 тыс. рублей до 3 млн 329 тыс. рублей, в зависимости от комплектации, пишет «Российская газета». Так, покупателям предлагаются автомобили в комплектациях Progressive (с механической коробкой передач), Enjoy и Glory.

Jetta VS7 представляет собой удлиненную версию модели VS5 (длина равна 4624 мм против 4418 мм у «пятерки»). Под капотом Jetta VS7 установлен безальтернативная бензиновая «турбочетверка» 1.4 TSI мощностью 150 л.с. (250 Нм), которая работает в сочетании с 5-ступенчатой «механикой» или классическим 6-диапазонным «автоматом». Привод – исключительно передний.