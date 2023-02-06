АЕБ: российский авторынок в январе 2023 года снизился на 63%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в январе сократились на 63,1% до 32499 машин, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Между тем, как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, объем российского рынка новых легковых автомобилей в прошлом месяце составил 45231 единицу, что на 47,4% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Лидерство на рынке удерживает отечественная марка LADA – в январе россияне приобрели 17635 этих автомобилей (+8,8%). Среди иномарок самым популярным стал китайский бренд Chery, чей результат составил 5518 машин (рост в 2 раза). Третью строчку рейтинга продаж занял Haval с показателем 4116 купленных автомобилей (+44,8%). Далее следует Geely, чьи модели выбрал 3465 покупателей (+96,2%). Автомобили Kia разошлись в количестве 2295 экземпляров, что 80,5% меньше по сравнению с прошлым годом. В ТОП-10 лидеров российского авторынка по итогам января также вошли EXEED (1807 шт., рост в 4,1 раза), Hyundai (1542 шт., -82,8%), OMODA (1187 шт.), Toyota (992 шт., -84,7%) и Renault (714 шт., -92%).

Во сколько обходится содержание автомобилей этих и других марок – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ