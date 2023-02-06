Иранская SAIPA привезет в Россию три модели

Компания SAIPA, являющаяся вторым по величине автопроизводителем в Иране, в конце января заключила дистрибьюторский контракт с «Лаки Кэренси», которая стала официальным дистрибьютором автомобилей иранской марки в России и Белоруссии. Первыми на рынке появятся хетчбэк Quik, а также седаны Saina и Shahin – в настоящее время эти модели проходят сертификационные испытания, а в продажу они должны поступить уже через три месяца, сообщает портал AV.by.

Итак, Shahin – это седан С-класса на платформе Toyota B, которая также лежит в основе IKCO Tara. Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 112 л.с., который работает в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач. В салоне есть мультимедийная система с 7-дюймовым экраном и климат-контроль.

Второй седан, Saina, построен на модернизированной SAIPA платформе от Kia Pride. Он короче Shahin примерно на 20 см и оснащен атмосферным двигателем 1,5 л мощностью 87 л.с. Третья модель под названием Quik – хэтчбек длиной менее четырех метров. Под капотом у него тот же 1,5-литровый «атмосферник», что и у Saina. По «технике» хэтчбек аналогичен прочим автомобилям бренда, но оснащение богатое: электронная система стабилизации, круиз-контроль, мониторинг слепых зон и другие ассистенты.

Как говорит генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский, перспективы иранских автомобилей пока не очевидны – нужно осуществлять импорт и тестировать на них спрос. Но при этом они станут очевидным конкурентом для отечественного АВТОВАЗа как по цене, так и по характеристикам. И если политические договоренности есть, то АВТОВАЗу будет непросто на рынке при всех проблемах с комплектующими.

Какие автомобили могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: SAIPA