У российских дилеров заканчиваются универсалы LADA Largus

У российских дилеров в основном закончились автомобили LADA Largus, выпущенные еще летом прошлого года. Об этом «Российской газете» рассказали в «LADA Прагматика» и подтвердили и в других дилерских центрах российской марки. Производство «Ларгусов» планируется возобновить в сентябре 2023-го, после чего эта модель снова появится в продаже.

По итогам января 2023 года в России было куплено 246 универсалов (-89,4%) и 123 фургона LADA Largus (-86,1%), сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Напомним, производство LADA Largus периодически уходило в простой с апреля прошлого года из-за дефицита комплектующих, вызванного логистическим кризисом. Последний раз выпуск модели возобновлялся в июле, когда была изготовлена партия из 1800 автомобилей.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ