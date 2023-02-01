Mazda представила новый семиместный кроссовер CX-90

Компания Mazda представила новый кроссовер CX-90, который поступит в продажу в середине 2023 года. Дизайн автомобиля выполнен в том же стиле, что и у представленного весной 2022 года CX-60, а к концу 2023 года компания планирует обновить еще две свои модели.

Как пишет «Газета.Ru», автомобиль располагает тремя рядами сидений, на которых могут разместиться 8 человек. В салоне – цифровая приборная панель и экран медиасистемы диагональю 12,3 дюйма. Также флагманский кроссовер Mazda, ориентированный в основном на американский рынок, получил панорамную стеклянную крышу.

Под капотом Mazda CX-90 – рядный 6-цилиндровый бензиновый двигатель 3.3 мощностью 340 л.с., который работает в сочетании с автоматической коробкой передач. Другой вариант – подзаряжаемый гибридный привод. В основе этой силовой установки бензиновый мотор 2.5 и электродвигатель, ее суммарная мощность – 263 л.с.