Авторынок Литвы в январе сократился на 8%

Согласно предварительным данным портала AutoTyrimai (со ссылкой на информацию госпредприятия «Регитра»), в январе 2023 года в Литве было реализовано 2333 легковых и легких коммерческих автомобиля – на 7,5% меньше, чем год назад.

При этом литовский рынок новых легковых машин в первый месяц года упал на 6,9% до 2094 экземпляров, а легких коммерческих автомобилей – на 12,8% до 239 единиц. Основными причинами эксперты теперь называют не только продолжающиеся перебои с поставками автомобилей, но и то, что спрос слабеет из-за экономических трудностей.

В марочном рейтинге на первой строчке осталась японская Тоyota с показателем 442 автомобиля. На втором месте оказался немецкий Volkswagen (238 шт.), а вот на третье вышла корейская Kia (176 шт.). В премиальном сегменте лидирует BMW, дилеры которого сумели за месяц реализовать 95 автомобилей.

В модельном рейтинге первенствует Toyota Yaris Cross (173 шт.), сместивший Toyota Corolla (108 шт.) на второе место. В тройку лидеров вошел также Kia Sportage (80 шт.). В сегменте легких коммерческих автомобилей первенствовал Renault Master (34 шт.). Всего на 1 экземпляр от него отстает Suzuki Jimny (33 шт.).

Несмотря на общее падение литовского авторынка, продажи электрокаров в январе здесь сумели вырасти. Жители страны приобрели 176 новых автомобилей на электротяге, что почти вдвое больше, чем год назад (+95,6%). Самым популярным в данном сегменте рынка был Peugeot e-208, приобретенный в количестве 26 шт. Из ярких дебютов месяца эксперты отмечают выход такой новинки, как электрический фургон Volkswagen ID.Buzz в ретро-стиле.

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Фото: toyota.lt