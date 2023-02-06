За пятую неделю 2023 года в РФ было куплено около 20 тысяч единиц автомобильной техники

Объем рынка новой автомобильной техники в России по итогам пятой недели 2023 года составил 19862 единицы, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Также эксперты отмечают, что это самый высокий показатель в нынешнем году.

Почти 80% от общего количества купленных автотранспортных средств пришлось на легковые машины, которые за период с 30 января по 5 февраля (пятая неделя года) разошлись тиражом в 15856 штук. Более 11% рынка заняли грузовики (2263 шт.), а оставшиеся примерно 9% поделили между собой LCV и автобусы (1346 и 397 шт. соответственно).

Стоит отметить, что с каждой неделей 2023 года авторынок показывает рост. Так, на пятой неделе он вырос на 6% (по отношению к четвертой), и при этом положительная динамика затронула все рыночные сегменты. Так, легковые автомобили продемонстрировали рост на 6%, грузовики – на 11%, LCV – на 7%, автобусы – на 1%.

Более детально итоги рынка в январе 2023 года подведем в ходе ближайшего онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка». Получить подробную информацию и зарегистрироваться – по ссылке: autostat.media/operativka.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ