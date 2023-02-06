АФК «Система» может купить завод Volkswagen в Калуге

АФК «Система» заинтересовалась покупкой завода немецкого автоконцерна Volkswagen в Калуге. К сделке также привлечена компания из Казахстана Allur, которая в том числе занимается выпуском автомобилей и имеет китайских акционеров, связанных с выпуском Volkswagen в КНР.

Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источник, предприятие планируют перезапустить, сохранив модели Volkswagen или близкие к ним автомобили. Аналитики отмечают, что это может быть реализовано за счет работы с поставщиками Volkswagen из Турции или партнерами концерна из Китая.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле 2022 года компания «Фольксваген Груп Рус» объявила о закрытии своего офиса в Нижнем Новгороде и уходе с производственной площадки на ГАЗе. В свою очередь, в «Группе ГАЗ» заявили, что ликвидации производства, где велась контрактная сборка для «Фольксваген Груп Рус», не планируется, и ГАЗ ставит себе целью обеспечить альтернативную загрузку этих мощностей.

Напомним, заводы «Фольксваген Груп Рус» в Калуге и Нижнем Новгороде остановили производство автомобилей в начале марта 2022-го из-за специальной военной операции России на Украине и последовавших за этим проблем с поставками комплектующих. На предприятии в Калуге выпускались кроссовер Volkswagen Tiguan, лифтбеки Volkswagen Polo и Skoda Rapid. На мощностях «Группы ГАЗ» велась контрактная сборка кроссоверов Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq и Karoq, а также лифтбека Skoda Octavia.

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Фото: vwgroup.ru