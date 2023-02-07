Peugeot 208 в 2022 году стал новым бестселлером в Европе

Компактный хэтчбек Peugeot 208 по итогам 2022 года впервые стал самой продаваемой моделью на европейском рынке. В результате «двести восьмой» сместил с верхней строчки рейтинга продаж Volkswagen Golf, который безоговорочно лидировал в Старом свете последние 14 лет.

Как отмечают в исследовательской компании JATO Dynamics, отчасти это связано с тем, что в прошлом году Volkswagen испытывал сложности с программным обеспечением для своего бестселлера. Кроме того, «Гольф» столкнулся с внутренней конкуренцией со стороны кроссоверов немецкой марки, таких как T-Roc, Tiguan, Karoq, Ateca и совсем недавно представленного Formentor, которые близки к нему по цене. Бенефициаром этих проблем и стал Peugeot 208. Напомним, в последний раз французский автопроизводитель становился лидером европейского рейтинга в 2007 году со своей моделью Peugeot 207.

По данным JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в 2022 году стал Peugeot 208 с показателем 206 816 реализованных машин (+5%). Второе место занял Dacia Sandero, чьи продажи увеличились на 1% до 200 550 единиц. Третий результат показал Volkswagen T-Roc– реализация этой модели составила 181 153 автомобиля (-3%). Далее идет Fiat 500, на котором остановили свой выбор 179 863 европейских покупателя (+3%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Volkswagen Golf, разошедшийся тиражом в 177 203 экземпляра (-14%). В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Toyota Yaris (175 713 шт., -4%), Opel/Vauxhall Corsa (164 358 шт., -9%), Hyundai Tucson (150 803 шт., +1%), Dacia Duster (149 648 шт., +2%) и Renault Clio (143 561 шт., -27%).

Во сколько обходится содержание этих и других автомобилей – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Peugeot