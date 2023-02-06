«АВТОСТАТ Оперативка»: что происходило на авторынке в январе?

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки к онлайн-эфиру «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги января 2023 года» выявили ряд интересных фактов, которые имели место в прошлом месяце.

Так, несмотря на общее падение рынка новых легковых автомобилей, китайские и отечественные бренды показывают рост. В результате этого доля «китайцев» в январе увеличилась в 4 раза (по сравнению с январем 2022-го), а российских марок – в 2 раза.

Стоит отметить и продолжающийся уже в течение трех месяцев рост рынка новых грузовиков. При этом более половины от общего количества купленных в январе грузовых машин принадлежит китайским производителям.

И это еще далеко не все! Намного больше фактов и полезной информации об авторынке за первый месяц года вы узнаете в рамках онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги января 2023 года», который состоится уже завтра, 7 февраля, в 10-00 по московскому времени. Вы еще успеваете зарегистрироваться на мероприятие – для этого всего лишь нужно пройти по ссылке: autostat.media/operativka.

Фото: АВТОСТАТ