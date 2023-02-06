Дилеры рассказали о росте спроса на автомобили LADA

По итогам января 2023 года в России было куплено 17635 легковых автомобилей LADA, что на 8,8% выше показателя годичной давности. В результате АВТОВАЗ сохраняет безусловное лидерство на российском рынке с долей 39%, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Как рассказал агентству «АВТОСТАТ» директор по развитию ГК «Прагматика» Александр Шапринский, данный результат был обусловлен складскими запасами у дилеров и наличием всех комплектаций текущего модельного ряда LADA. Также на рост продаж повлияли отложенный спрос декабря и ранее объявленное возобновление госпрограммы в начале 2023 года. Госпрограмма в январе стала основным драйвером продаж отечественных автомобилей. Так, продажи автомобилей LADA в Группе компаний «Прагматика» в январе выросли на 41% по отношению к декабрю 2022 года.

«Кроме того, рост доли LADA на российском авторынке обусловлен доступным модельным рядом АВТОВАЗа и разрывом между ценовыми категориями предлагаемых сейчас на рынке машин. Ведь седаны сейчас есть только у АВТОВАЗа, а следующая группа автомобилей – это кроссоверы. И разрыв между этими товарными группами составляет около 1 млн рублей. Вот и получается, что большой сегмент автомобилей в диапазоне от 1 миллиона рублей до двух просто отсутствует сейчас в продаже», – констатирует директор по развитию и корпоративному управлению компании «Нижегородец» Алексей Макаров.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ