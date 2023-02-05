Рынок новых автобусов в январе 2023 года вырос более чем на треть

За весь январь в нашей стране было приобретено 1309 новых автобусов – на 34% больше, за тот же месяц 2022 года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Свыше половины (54%) от этого количества пришлось на отечественную марку PAZ (712 шт.), которая в первый месяц нынешнего года улучшила свой результат годичной давности на 32%. Второе место, со значительным отставанием от лидера, занял китайский Yutong (145 шт.), показавший рост в 6,9 раза. На третьей позиции разместился российский LIAZ (108 шт.), объемы которого удвоились. Порог в 100 экземпляров сумел преодолеть еще белорусский MAZ (104 шт.; рост в 2,1 раза).

Тройку самых популярных моделей среди новых автобусов по итогам января образуют представители Павловского автозавода, а именно: PAZ 3205 (282 шт.), PAZ 3204 (199 шт.) и PAZ 4234 (193 шт.). Замыкают ТОП-5 с одинаковыми результатами LIAZ 4292 и MAZ 206 (по 84 шт.).

Более детально итоги января 2023 года подведем в рамках очередного онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который состоится 7 февраля, в 10-00 по московскому времени. Подробную информацию об этом можно получить тут: autostat.media/operativka.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: nefaz.ru