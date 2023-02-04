Рынок люксовых автомобилей с пробегом в 2022 году подрос на 4%

В отличие от рынка новых люксовых машин, который в минувшем году снизился на 58%, ситуация с подержанной роскошью выглядит вполне оптимистично. Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в 2022 году жители РФ приобрели 1927 автомобилей с пробегом сегмента Luxury. Это на 4% больше, чем в 2021-м (1861 шт.).

Порядка половины от общего количества (45%) пришлось на марку Bentley, что составляет 866 единиц. Гораздо меньше было приобретено б/у машин Rolls-Royce (373 шт.) и Maserati (336 шт.). Что касается дорогих суперкаров других брендов, то за год поменяли своих владельцев 182 подержанных автомобиля Lamborghini, 119 – Ferrari и 51 – Aston Martin.

Лидерство среди люксовых моделей с пробегом по итогам 2022 года принадлежит Bentley Continental GT, результат которого составил 418 купленных экземпляров. Отметим, что второе и третье места в здесь тоже заняли представители этой марки – Bentley Bentayga (195 шт.) и Bentley Continental Flying Spur (175 шт.). В ТОП-5 еще вошли Maserati Levante (174 шт.) и Rolls-Royce Cullinan (114 шт.). Порог в 100 машин сумел перешагнуть и Lamborghini Urus (110 шт.), а показатели остальных моделей находятся ниже этого значения.

В отношении географии этого рынка эксперты в 2022 году не отметили никаких сюрпризов. Традиционно львиная доля б/у «люксов» пришлась на Москву - 54%. А вместе с Московской областью (11%) и Санкт-Петербургом (10%) этим трем региональным рынкам суммарно принадлежит три четверти от общего объема. Из нестоличных субъектов РФ лучшим оказывается Краснодарский край с долей около 5%.

О других итогах российского рынка эксперты агентства «АВТОСТАТ» расскажут на форуме автомобильного бизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», который пройдет 15 февраля в Москве.

Фото: АВТОСТАТ