Кроссовер «Москвич 3» будет доступен на «ForAuto – 2023»

Участники форума автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка» смогут ознакомиться с новинками российского рынка, которые будут представлены здесь же – в рамках специализированной выставки. Будет среди них и кроссовер «Москвич 3».

Напомним, что после ухода Renault из России на бывшем заводе французской компании в Москве началось производство автомобилей возрожденной марки «Москвич». Понятно, что к бывшим советским машинам она уже не имеет никакого отношения, поскольку современный кроссовер «Москвич 3» – это перелицованный китайский JAC JS4. Но интерес эта модель все равно вызывает.

Автомобили «Москвич» уже поступили в продажу и предлагаются по цене от 1 млн 970 тыс. рублей. Габариты кроссовера составляют 4410 х 1800 х 1660 мм при колесной базе в 2620 мм. В его моторную гамму входят бензиновый 1,5-литровый турбомотор, развивающий 150 л.с., а также 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 109 л.с. Оба агрегата предлагаются на выбор покупателей в сочетании либо с 6-ступенчатой «механикой», либо с вариатором.

Остальные подробности об этой и других новинках российского авторынка можно будет выяснить в ходе выставки. С полным перечнем ее экспонатов вы можете ознакомиться здесь: carx.ru.

Фото: АВТОСТАТ