Рынок новых грузовиков в январе 2023 года вырос на 9%

Если в сегментах легковых машин и LCV падение рынка продолжается, то у грузовиков наблюдается рост, причем уже третий месяц подряд. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ», основываясь на данных АО «ППК»*. Так, по итогам января 2023 года в нашей стране было приобретено 6 831 новый грузовой автомобиль, что на 8,6% больше, чем год назад.

Несмотря на то, что более половины (52%) рынка новых грузовиков в первый месяц года пришлось на «китайцев», в марочном рейтинге лидерство сохраняет отечественный бренд KAMAZ. В январе его результат составил 1 765 штук (-24,2% к январю 2022-го), что соответствует доле рынка в 26%. При этом год назад данный показатель был равен 37%.

На второй позиции оказался китайский SITRAK, которого год назад на российском рынке еще не было. А сейчас с результатом 991 экземпляр он сразу сумел занять около 15% рынка. Третье, четвертое и пятое места – тоже у представителей китайского автопрома: Shacman/Shaanxi (961 шт.; рост в 5 раз), FAW (586 шт.; рост в 8,4 раза) и Howo (498 шт.; рост в 3,8 раза).

А вот среди моделей лидерство по итогам января завоевал китайский SITRAK C7H, который разошелся тиражом в 991 единицу. В то же время он оставил далеко позади себя наши «камазы», а именно модели KAMAZ 65115 (496 шт.) и KAMAZ 43118 (488 шт.). В ТОП-5 самых популярных новых грузовиков на российском рынке в январе оказались также китайские FAW CF3310 (471 шт.) и Shacman/Shaanxi SX3258 (403 шт.).

Самая актуальная база дилерских контрактов по грузовикам содержится в новом обзоре «Дилерские сети. Мониторинг дилерских контрактов по продаже грузовых автомобилей», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: SITRAK