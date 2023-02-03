Продажи АВТОВАЗа в январе 2023 года снизились на 3%

АВТОВАЗ в январе реализовал на российском рынке 17468 легковых и легких коммерческих автомобилей LADA, что на 3,2% ниже показателя годичной давности. В результате марка LADA, по собственным оценкам автопроизводителя, заняла более 40% российского авторынка, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Бестселлером АВТОВАЗа в январе остается LADA Granta, чья реализация, согласно данным автопроизводителя, выросла к прошлому году в 2,5 раза и составила 11905 автомобилей, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Второе место в объеме продаж занимает внедорожник LADA Niva Travel с показателем 2886 машин (рост в 2,2 раза). Внедорожник LADA Niva Legend выбрали 2064 покупателя – на 63,2% больше, чем годом ранее.

Как отмечает вице-президент АВТОВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин, всего с двумя семействами – Granta и Niva – компания практически повторила результат продаж января прошлого года, когда дилеры LADA продавали 6 моделей. Это также подтверждает эффективность государственных программ стимулирования спроса на автомобили.

Между тем, как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, в январе на российском рынке было куплено 17635 легковых автомобилей LADA (+8,8% к январю 2022-го) и 288 легких коммерческих машин этой же марки (-68,8%).

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ