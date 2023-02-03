«АВТОСТАТ Оперативка»: 7 февраля подведем итоги авторынка за январь

Прямой эфир «АВТОСТАТ Оперативка» (оперативная информация по авторынку России: итоги января 2023 года) пройдет 7 февраля, в 10-00 по московскому времени.

В рамках этой онлайн-встречи эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» планируют поделиться ключевыми цифрами, характеризующими состояние рынка в первый месяц нынешнего года. В частности, будут рассмотрены рыночные итоги января как по легковым, так и по коммерческим автомобилям, как по новым, так и по машинам с пробегом.

Первые цифры года уже получены: так, рынок новых легковых автомобилей в январе сократился на 47,4% до 45,2 тыс. экземпляров. А какова общая картина по всем видам транспортных средств? Подробные ответы получим на встрече, а еще сможем задать дополнительные вопросы экспертам – Сергею Целикову и Сергею Удалову.

Также спикеры расскажут о ситуации в сфере автокредитования и импорта – картина по данным направлениям автобизнеса от месяца к месяцу тоже активно меняется. Отдельный блок заявленной тематики будет посвящен ценам на авторынке – анализу того, что с ними происходит сейчас.

Партнером мероприятия выступает ООО «АвтоАссист». Генеральный директор этой компании Олег Зевакин в ходе «АВТОСТАТ Оперативки» тоже выступит со своим докладом.

Мероприятие будет проходить в доступном для всех онлайн-формате. Зарегистрироваться для участия можно здесь: autostat.media/operativka.

Фото: АВТОСТАТ