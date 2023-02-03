Эксперт: льготные автокредиты выгодны больше банкам, чем потребителям

Государственная субсидия по программе льготного кредитования компенсирует только стоимость автомобиля. В том виде, в котором существует программа льготного кредитования, она в большей степени выгодна банкам, нежели потребителям, на благо которых, по идее, и направлена в части создания механизма поддержки спроса путем предоставления скидки на машины. Такое мнение агентству «АВТОСТАТ» высказал независимый консультант индустрии «Автомобили и транспорт» Сергей Бургазлиев.

«Больше всех в данном случае зарабатывают именно банки путем создания дополнительных условий для заемщиков с целью участия в данной программе как-то: оплата страховки от потери трудоспособности, страхование жизни, оплата неких «услуг по оформлению» и пр. То есть, по сути, на основании, скажем так, не совсем грамотно разработанной программы, государство создает условия для получения банками дополнительной прибыли, коими банки, как коммерческие организации, успешно пользуются не первый год», – заявил эксперт.

В свою очередь, начальник управления продуктовой политики «Росбанк Авто» Алексей Бессонов говорит, что в законе о льготном автокредитовании нет особых требований по составу кредитной сделки. Заемщик может самостоятельно выбрать срок, первоначальный взнос, обязательные страховки и опции среди предложенных ему кредитными организациями.

«Первичная цель льготной программы – стимулировать спрос на покупку новых автомобилей, произведенных на территории страны. Кредит в данном случае выступает инструментом ее реализации», – отмечает эксперт.

Напомним, Минпромторг РФ возобновил программу льготного автокредитования в середине января. Согласно ее условиям, субсидируемая из федерального бюджета скидка составляет до 20% от стоимости автомобиля, а для машин, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа, – 25% для компенсации стоимости доставки автомобилей из европейской части России. По льготным автокредитам доступны все модели УАЗ, LADA, ГАЗ, китайский кроссовер Haval Jolion стоимостью до 2 млн рублей, а также все электромобили марки Evolute, произведенные на заводе «Моторинвест» в Липецке, на которые действует повышенная скидка в 25% от стоимости автомобиля, но не более 625 тыс. рублей.

Подробнее о том, как можно выгодно купить автомобиль в кредит, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ