КАМАЗ начал сборку локализованных грузовиков поколения К5

КАМАЗ начал производство магистрального тягача КАМАЗ-54901 на новой компонентной базе, не зависящей от поставок из недружественных стран. Согласно производственному плану, в феврале с конвейера предприятия сойдет 272 грузовика нового поколения К5, из которых более 70 единиц будет изготовлено с применением компонентов, локализованных в России и дружественных странах, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Напомним, КАМАЗ, который как и другие отечественные автопроизводители, столкнулся с массовым уходом зарубежных поставщиков и иностранных локализованных партнеров с рынка: были прекращены поставки почти всего спектра использовавшихся иностранных комплектующих. В первую очередь – электроники, компонентов коробки передач, двигателей, мостов, элементов экстерьера и т.д.

Изначально КАМАЗ планировал с февраля 2023 года вернуться к полномасштабному производству грузовиков нового поколения и к концу первого квартала выйти на выпуск около 500 грузовиков К5 ежемесячно. Как пояснил первый заместитель генерального директора – исполнительный директор КАМАЗа Юрий Герасимов, в связи с тем, что тягачи КАМАЗ-54901 претерпели существенную модернизацию и стали более технологичными, требуется определенная перенастройка конвейера и логистики. В настоящий момент проходит отладка производства под новую модель, однако этот процесс осложняется тем, что конвейеры автомобильного завода загружены производством техники других поколений, которая также пользуется повышенным спросом. Задача – выйти сначала на темп 18 грузовиков К5 в сутки, а затем наращивать до плановых показателей бизнес-плана.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2023 году КАМАЗ планирует выпустить 10,6 тыс. грузовиков поколения К4 и К5. В основном, речь идет о новейшей линейке К5, но и автомобили поколения К4 будут доступны. Это будут машины, собранные из остатков комплектующих. Для сравнения, в 2021 году производство техники нового модельного ряда было на уровне 10957 единиц, а в прошлом году из-за дефицита компонентов, связанного с уходом зарубежных партнеров, снизилось до 4193 автомобилей.

«Наша глобальная цель – вернуться к своей стратегии развития, развивать линейку автомобилей К5, эффективность и топливная экономичность которых подтверждена в реальных условиях эксплуатации. Возобновление производства будет поэтапным», – заявил ранее генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин.

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Фото: КАМАЗ