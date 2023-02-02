Новый седан Kaiyi E5 дебютирует на «ForAuto – 2023»

Седан Kaiyi E5, который только 30 января начал производиться на калининградском заводе «Автотор», можно будет вживую увидеть уже 15 февраля на автовыставке, проводимой в рамках форума автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка».

Подробностей об этом автомобиле пока очень мало, поскольку сама марка Kaiyi ранее вообще не была представлена на российском рынке. Известно, что это седан С-класса, длина которого составляет 4670 мм, а колесная база – 2700 мм. Он комплектуется безальтернативным 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 147 л.с., в паре с которым предлагаются на выбор 6-ступенчатая механическая коробка передач и вариатор.

Интересно, что на нашей выставке Kaiyi E5 будет одной из немногих моделей, которые выпускаются в России. А вот другие экспонаты – это автомобили, которых тоже раньше не было на нашем рынке, но теперь они доступны благодаря параллельному импорту. С их перечнем вы можете ознакомиться на специальной страничке выставки: carx.ru.

Фото: Kaiyi